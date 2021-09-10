Человек-паук и Веном появятся в одном проекте: детали (видео)

Анонсирован сиквел игры Marvel’s Spider‑Man 2

Человек-паук был одним из самых известных супергероев поп-культуры на протяжении десятилетий, и эта слава получила огромный импульс, когда в 2002 году вышел его первый фильм с Тоби Магуайром, исполнившего роль американского школьника Питера Паркера. Но не только киноманы порадуются новому фильму о супергерое в скором времени, но и заядлые игроки.

Недавно PlayStation анонсировала продолжение "Человека-паука" — Marvelʼs Spider-Man 2, где главным злодеем сиквела станет Веном (нет, в этот раз без Тома Харди). Студия показала небольшой трейлер.

Выход видеоигры запланирован на 2023 год. Сиквел станет эксклюзивом PlayStation 5, а на PS4, к сожалению, не выйдет.

Главные герои Питер Паркер и Майлз Моралес столкнутся в битве с известным и жутким симбиотом, чтобы в очередной раз спасти мир.

Добавим, что почти 20 лет спустя появится восьмой боевик этого персонажа с актером Томом Холландом "Человек-паук: Нет пути домой". Фильм находится в нескольких месяцах от релиза и на этот раз молодой герой столкнется со злодеями, пришедшими из других уголков мультивселенной. Выход фильма в Украине запланирован на 16 декабря 2021 года.

В прошлом году кинокомпания Sony приступила к работе над продолжением мультфильма "Человек-паук: Через вселенные", первая часть которого удостоилась статуэтки "Эмми".