Что нового в Windows 11 и как бесплатно заполучить ее на свой компьютер?

5 октября выходит Windows 11: как обновить систему бесплатно

Совсем недавно компания Microsoft заменила "Почту" и "Календарь" одной более универсальной и полезной программой Outlook. Общие отзывы об этом обновлении были более чем положительными.

"Телеграф" проанализировал новость на сайте News.Yahoo и рассказывает о том, как выполнить обновление до новой версии ОС Windows 11 на своем ПК.

Компания Microsoft официально объявила о выходе Windows 11. Старт обновления намечен на 5 октября. Долгожданное обновление для Windows 10 будет доступно в виде бесплатной услуги для некоторых существующих систем. Также в скором будущем ожидается выход нескольких продуктов, специально разработанных для новой "операционки".

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Многие пользователи получат мгновенный доступ к обновлению 5 октября. Microsoft будет выпускать обновление Windows 11 волнообразно. В зависимости от вашего устройства ваше ожидание может продлиться от нескольких дней до нескольких месяцев, прежде чем обновление будет загружено на ваш ноутбук.

"Мы извлекли огромное количество уроков из Windows 10 и мы хотим быть уверены, что предоставляем вам наилучшие возможности", — сказал Аарон Вудман, генеральный менеджер по маркетингу Windows в Microsoft, — "Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам будет предложено бесплатное обновление до Windows 11 к середине 2022 года".

Что нужно для обновления ПК до Windows 11

Microsoft опубликовала подробные требования к оборудованию для Windows 11 перед ее запуском в конце этого года. Если ваш компьютер не соответствует требованиям, не беспокойтесь — Windows 10 будет получать поддержку до 14 октября 2025 года.

Процессор с тактовой частотой 1 ГГц с двумя или более ядрами

64-битная совместимость

4 ГБ оперативной памяти

64 ГБ памяти

Графический процессор, совместимый с DirectX 12

UEFI, прошивка системы с поддержкой безопасной загрузки

TPM версии 2.0

Дисплей с разрешением 720p или выше.

Интернет-соединение

Команда разработчиков также упомянула, что необходимо убедиться, что вы используете Windows 10 версии 20H1 или более поздней версии, чтобы ваше обновление до Windows 11 прошло идеально.

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Если все вышеперечисленные спецификации выглядят бессмысленно, просто знайте, что большинство ПК младше четырех лет будут совместимы с Windows 11. Microsoft также планирует в ближайшем будущем запустить приложение PC Health Check, которое проанализирует вашу систему и позволит вам узнать, сможете ли вы обновиться до Windows 11.

Как перейти на Windows 11 бесплатно

Обновление с Windows 10 до Windows 11 будет происходить в том же формате, что и предыдущие обновления системы. В частности, чтобы сделать процесс совершенно безболезненным, будет использоваться программное обеспечение Windows Update, предустановленное на всех системах Microsoft.

Вот как бесплатно обновить Windows 10 до Windows 11:

Убедитесь, что у вас установлена последняя версия Windows 10.

Убедитесь, что ваш компьютер совместим с аппаратными требованиями Windows 11.

Убедитесь, что ваш компьютер подключен к Интернету.

Когда обновление Windows 11 будет готово для вашей системы, вы получите уведомление от программы Центра обновления Windows.

Если вы не получаете уведомление, вы можете найти новую ОС, открыв Центр обновления Windows и выбрав "Проверить наличие обновлений".

Дождитесь завершения загрузки — и наслаждайтесь Windows 11!

Помните — Windows 11 развертывается поэтапно, и Microsoft надеется охватить все подходящие системы к середине 2022 года. Если вы не получите уведомление к тому времени, убедитесь, что ваша система соответствует минимальным требованиям для ОС — в противном случае вам придется вручную загрузить его в вашу систему

Что нового в Windows 11?

Windows 11 — это не следующий шаг обновления Windows 10, а полностью переосмысленное ПО. От нового пользовательского интерфейса до интеграции приложений Android — вот почему вам должно понравиться бесплатное обновление.

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• Переработанный интерфейс: помимо базового обновления (включающего более светлые цвета и более четкие линии), меню "Пуск" перемещено из нижнего левого угла в середину экрана. Вы сможете переместить его обратно в исходное положение, но Microsoft считает, что новое положение более доступно и занимает центральное место в действии.

• Приложения для Android: некоторые приложения для Android можно будет использовать в Windows 11, включая Twitter, Disney + и другие. Вы найдете их в списке в магазине Microsoft Store, ведь пользователи Windows давно настаивают на реализации этой функции.

• Обновление команд: команды не только присоединяются к панели задач Windows 11, но и претерпевают огромную переработку пользовательского интерфейса. Поскольку так много людей работают из дома, обновленное программное обеспечение может быть самой захватывающей частью обновления.

• Создан для игр: Microsoft надеется улучшить ваши игровые возможности с помощью Windows 11, предлагая такие функции, как DirectStorage, Auto HDR и встроенную поддержку приложения Xbox.

Многие другие функции ПО также порадуют вас. Полное изложение функций Windows 11 можно найти на ее официальном сайте. Учитывая, что это бесплатное обновление, 5 октября должно стать захватывающим днем для пользователей Windows.

Напомним, на днях Apple представила новый iPhone 13 и умные часы Apple Watch 7. Правда эксперты считают, что новый iPhone уже устарел и отстает от смартфонов на Android.