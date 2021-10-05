Windows 11 уже вышла: кто сможет ее получить

Долгожданное фанатами "винды" событие произошло.

Компания Microsoft объявила о выходе новой операционной системы Windows 11. При том случилось это на день раньше озвученной ранее даты.

ОС ушла в релиз 4 октября по американскому времени.

Пока получить ее могут лишь те пользователи, на устройстве которых изначально был установлен Windows 10 или те, кто купят компьютер с предустановленной Windows 11.

Всем остальным придется подождать.

Новая ОС, по заявлению разработчиков, будет отличаться более высоким уровнем защиты, новым дизайном и большей эффективностью.

Для того чтобы обновиться к новой версии, компьютер должен будет соответствовать определенным системным требованиям, а именно иметь:

процессор 1 ГГц с двумя или более ядрами;

4ГБ ОЗУ;

не менее 64 Гб памяти;

совместимость с 64-битными системами;

графический процессор, поддерживающий DirectX 12.

Кроме того, для обновления Windows 10 к новой ОС необходимо иметь версию 20H1 или более новую.

В целом, ожидается, что большинство моделей компьютеров, выпущенных за последние четыре года будут совместимы с Windows 11, однако для тех, кто не уверен в этом разработчики рекомендуют воспользоваться приложением PC Health Check.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о всех новшествах, которые предлагает пользователям ОС Windows 11. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.