Facebook, Instagram и WhatsApp снова не работают

О проблемах отчитываются в Европе и некоторых странах Азии.

В популярных соцсетях и мессенджере служился второй масштабный сбой за несколько дней. Пользователи сообщают о невозможности воспользоваться сайтом и приложениями в Украине, России, Грузии, Узбекистане, Черногории, Италии, Молдове и Латвии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetektor.

На странице Facebook в Twitter сообщили, что знают о проблеме и пытаются ее решить, также извинились за временные неудобства.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму", — написали в твитте.

Проблемы у Фейсбука начались еще днем

В Instagram пользователи столкнулись с тем, что не обновляется лента новостей. Приложение при этом продолжает показывать Сторис.

Пик проблем у Instagram пришелся на 22:00 по Киеву

В компании также сообщили через Твиттер, что знают о проблеме и пытаются ее исправить. "Мы знаем, что у некоторых из вас могут быть проблемы с использованием Instagram прямо сейчас. Приносим извинения и работаем над исправлением как можно быстрее", — написали в официальном аккаунте Инстаграмм в соцсети Twitter в пятницу вечером

У WhatsApp проблемы начались еще днем, ранее пользователи также сообщали про нестабильную работу приложения.

В WhatsApp весь день фиксировали сбои

Про причины произошедшего пока не сообщалось. Также не известно, как скоро сбои будут устранены и побьют ли они по продолжительности проблемы, которые отмечались накануне.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за сбоев в работе соцсетей рекордно увеличилось количество пользователей Телеграмма. Количество новых пользователей достигло 70 миллионов. Предыдущий сбой продлился шесть часов и вызвал падение акций компаний.