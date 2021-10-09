Более 500 тысяч новых посетителей: падение Facebook привело к резкому росту посещений Pornhub

Не для всех глобальный сбой в Фейсбук стал трагедией.

В понедельник, 4 октября, миллионы пользователей соцсетей Фейсбук и Инстаграм из-за масштабного сбоя остались без любимой ленты, что привело к росту популярности "оставшихся в живых" сервисов и мессенджеров. Так недавно основатель Telegram Павел Дуров отчитался, что за день было зафиксировано около 70 миллионов новых пользователей, а теперь же о росте популярности проинформировал и популярный ресурс для взрослых PornHub.

Соответствующая инфографика была размещена на сайте ресурса.

Отмечается, что после начала сбоя, примерно с 12 часов дня (19:00 по Киеву), аудитория PornHub выросла на около 10% или, проще говоря, 500 тысяч новых пользователей за каждый час, пока Фейсбук не работал.

При этом отмечается, что аналогичное увеличение внимания к ресурсу наблюдалось и во время предыдущего сбоя в работе Facebook, который произошел в марте 2019 года.

Посещаемость Pornhub во время сбоя в работе Facebook

Как сообщалось ранее, масштабный сбой "положил" популярные соцсети примерно на шесть часов. В Украине пользователи снова смогли зайти на свои страницы лишь после 1:00 5 октября.

В Facebook после этого заявили, что проблема крылась в изменениях конфигурации магистральных маршрутизаторов, тем самым опровергнув слухи о том, что сайты слегли из-за работы хакеров.