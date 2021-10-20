Facebook сменит название

Компания Facebook. Inc больше не хочет, чтобы ее ассоциировали исключительно с соцсетью.

Марк Цукерберг планирует объявить о смене названия 28 октября на конференции Connect, где представят также новые разработки в VR и AR-сферах.

Об этом сообщает TheVerge.

Их источник связывает это с планами компании по созданию метавселенной. В Facebook реализуется множество проектов связанных с виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностью. Вероятно, ребрендинг станет основой для того, чтобы название осталось исключительно в рамках социальной сети, тогда как корпорация получит новое имя бренда под которым соберутся такие компании как Instagram, WhatsApp, Oculus. Новое имя пока не разглашается и держится в строгом секрете.

Корпорация накануне заявила про планируемое расширение штата Facebook Reality Labs, которые занимаются созданием виртуального мира — своего рода вселенной в параллельном нам пространстве. Среди наработок отдела — VR-шлем Oculus, очки дополненной реальности и игры для виртуальной жизни.

Ранее "Телеграф" писал, что сразу у трех продуктов корпорации — соцсетей и мессенджера — произошли масштабные сбои.