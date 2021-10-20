Укр

Facebook сменит название

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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"Синяя соцсеть" стала главным детищем компании. Новость обновлена 20 октября 2021, 07:38
"Синяя соцсеть" стала главным детищем компании.

Компания Facebook. Inc больше не хочет, чтобы ее ассоциировали исключительно с соцсетью.

Марк Цукерберг планирует объявить о смене названия 28 октября на конференции Connect, где представят также новые разработки в VR и AR-сферах.

Об этом сообщает TheVerge. 

Их источник связывает это с планами компании по созданию метавселенной. В Facebook реализуется множество проектов связанных с виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностью. Вероятно, ребрендинг станет основой для того, чтобы название осталось исключительно в рамках социальной сети, тогда как корпорация получит новое имя бренда под которым соберутся такие компании как Instagram, WhatsApp, Oculus. Новое имя пока не разглашается и держится в строгом секрете. 

Корпорация накануне заявила про планируемое расширение штата Facebook Reality Labs, которые занимаются созданием виртуального мира — своего рода вселенной в параллельном нам пространстве. Среди наработок отдела — VR-шлем Oculus, очки дополненной реальности и игры для виртуальной жизни. 

Ранее "Телеграф" писал, что сразу у трех продуктов корпорации — соцсетей и мессенджера — произошли масштабные сбои.

Теги:
#Facebook #Название #Виртуальная реальность
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