Facebook сменит название
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Компания Facebook. Inc больше не хочет, чтобы ее ассоциировали исключительно с соцсетью.
Марк Цукерберг планирует объявить о смене названия 28 октября на конференции Connect, где представят также новые разработки в VR и AR-сферах.
Об этом сообщает TheVerge.
Их источник связывает это с планами компании по созданию метавселенной. В Facebook реализуется множество проектов связанных с виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностью. Вероятно, ребрендинг станет основой для того, чтобы название осталось исключительно в рамках социальной сети, тогда как корпорация получит новое имя бренда под которым соберутся такие компании как Instagram, WhatsApp, Oculus. Новое имя пока не разглашается и держится в строгом секрете.
Корпорация накануне заявила про планируемое расширение штата Facebook Reality Labs, которые занимаются созданием виртуального мира — своего рода вселенной в параллельном нам пространстве. Среди наработок отдела — VR-шлем Oculus, очки дополненной реальности и игры для виртуальной жизни.
Ранее "Телеграф" писал, что сразу у трех продуктов корпорации — соцсетей и мессенджера — произошли масштабные сбои.
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