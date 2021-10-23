Укр

Украинец хакнул Facebook и украл данные миллионов пользователей: компания подает в суд

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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В сети украинский хакер больше известен под ником Solomame Новость обновлена 23 октября 2021, 16:19
В сети украинский хакер больше известен под ником Solomame

Личная информация многих людей, включая телефонные номера, была продана на специальном сайте

Украинский компьютерный гений смог взломать систему защиты социальной сети Facebook и заполучить доступ к почти 180 миллионов аккаунтов.

Как сообщает ресурс Insider, руководство компании, которая вскоре хочет сменить название, уже подало на украинца в суд.

Имя хакера установлено и даже заявлено широкой публике. Им оказался некий Александр Солонченко, якобы житель Кировограда. 

Александр Солонченко
Александр Солонченко

Собирательством личных данных Facebook-юзеров мужчина занимался в 2018-2019 годах. За это время, посредством спама через мессенджер, ему удалось взломать более 178 млн страниц. Все личные данные, включая телефонные номера, оказались в руках Солонченко.

Спустя длительное время, уже весной 2021 года, вся эта информация оказалась выставленной на продажу на одном из специальных сайтов. Таким образом Facebook и узнала о краже данных.

Теперь в компании хотят, чтобы суд официально объявил для Солонченко запрет на регистрацию в соцсети, а также обязал его выплатить крупный штраф за совершенное преступление.

Часть судебного иска Facebook
Часть судебного иска Facebook

Точная сумма взыскания неизвестна, однако представители Facebook утверждают, что хакер нанес ущерб, превышающий сумму 75 тысяч долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что из-за недавнего масштабного сбоя соцсети состояние Марка Цукерберга понесло колоссальные финансовые потери.

Теги:
#Украина #Facebook #Хакер
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