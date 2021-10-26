YouTube всерьез берется за детские каналы: кто переживет новую "чистку"?

Некачественный детский контент или контент, продвигающий негативное поведение или отношение, а также коммерческий контент будет удаляться

Летом этого года видеохостинг YouTube поменял политику использования сервиса. Новшества касались добавления рекламы во все видео и налога для блогеров.

Недавняя статья на сайте новостей News.Yahoo рассказывает о том, что платформа вскоре начнет демонетизацию некоторых каналов, которые позиционируют себя, как "предназначенные для детей".

Представители YouTube подчеркивают, что меры будут применяться к контенту, если он будет некачественным, будет показывать негативное поведение или отношение, или будет коммерческим.

Компания ранее предупреждала, что такой контент больше не будет соответствовать требованиям для включения в специальное приложение YouTube Kids.

Первые упоминания об усилении защиты детей

YouTube впервые объявил о своих планах по усилению защиты несовершеннолетних в августе 2021 года. Представители компании заявили, что некоторые из обновлений будут напрямую касаться предстоящих нормативных актов, в то время как другие выходят за рамки того, что требуется по закону.

Среди изменений было предупреждение для создателей специального контента для детей. Отмечалось, что компания планирует удалить «чрезмерно коммерческий контент» из своего автономного приложения YouTube Kids, предназначенного для детей младшего возраста.

Автономное приложение YouTube Kids

В августе YouTube заявил, что удалит из YouTube Kids контент, который побуждает зрителей покупать продукт, и "контент, ориентированный на чрезмерное накопление или потребление продуктов".

Теперь YouTube предупреждает, что любой канал, ориентированный на более молодую аудиторию или классифицированный как «созданный для детей», может подвергнуться риску демонетизации, если будет размещать некачественный контент.

Сюда входит контент, поощряющий негативное поведение и отношение (например, запугивание, нечестность, неуважение к другим, опасные розыгрыши, нездоровые привычки в еде и многое другое); сенсационный или вводящий в заблуждение контент; и контент, который включает несоответствующее использование детских персонажей.

Следующий этап

Начиная с ноября YouTube начнет применять дополнительные правила монетизации с учетом этих принципов качества для каналов, предназначенных для детей.

YouTube сообщает, что создатели, чьи каналы могут затронуть изменения в политике монетизации, получат электронное письмо до того, как изменения вступят в силу.

Кроме того, даже те каналы, которые не будут затронуты сразу, но производят некачественный детский контент, могут получить желтый значок в качестве предупреждения для рекламодателей.

Желтый значок монетизации на YouTube - предупреждение для рекламодателей

С другой стороны, контент, который соответствует принципам высокого качества, и в дальнейшем будет в списке рекомендованных видео на YouTube, а также будет включен в приложение YouTube Kids.

YouTube заявляет, что продолжит переоценивать и обновлять свои принципы в будущем.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в России в качестве ответной меры пригрозили заблокировать YouTube.