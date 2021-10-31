Укр

В стиле The Rolling Stones: новый танец роботов-собак покорил интернет (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Роботы станцевали под песню «Spot Me Up»
Роботы станцевали под песню «Spot Me Up»

Технособакам удалось повторить культовые движения Мика Джаггера

Роботизированные собаки линейки Spot от компании Boston Dynamics снова наделали шуму в Сети. На этот раз они "перетанцевали" группу The Rolling Stones и её солиста Мика Джаггера.

Подробностями поделилось издание New York Post.

Специалисты решили, что их роботизированные псы смогут повторить клип на песню Spot Me Up, где участники группы исполняют весьма эффектный и узнаваемый танец.

Разумеется, абсолютно все движения техно-собакам повторить не удалось, но менее интересно за новой версией клипа наблюдать не становится.

Таким образом в Boston Dynamics уважили The Rolling Stones, поздравив их с сорокалетним юбилеем альбома Tattoo You.

"Мы помогаем им [группе] отпраздновать", — отметили представители компании в подписи к видео на YouTube канале.

Также создатели чудо-роботов подчеркнули, что хотели максимально приблизить движения "собак" к человеческим — чтобы двигались не только их "лапы", но и "голова". Задачей, которую перед собой поставили Boston Dynamics, было показать, что роботы умеют развлекаться под музыку не хуже, чем большинство людей.

К слову, меньше чем за день после публикации видео успело посмотреть почти полмиллиона человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что невероятных робособак научили не только танцевать, но и выполнять сложные элементы паркура.

Теги:
#The Rolling Stones #Роботы #Танец #Boston Dynamics
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