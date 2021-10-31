В стиле The Rolling Stones: новый танец роботов-собак покорил интернет (видео)

Технособакам удалось повторить культовые движения Мика Джаггера

Роботизированные собаки линейки Spot от компании Boston Dynamics снова наделали шуму в Сети. На этот раз они "перетанцевали" группу The Rolling Stones и её солиста Мика Джаггера.

Подробностями поделилось издание New York Post.

Специалисты решили, что их роботизированные псы смогут повторить клип на песню Spot Me Up, где участники группы исполняют весьма эффектный и узнаваемый танец.

Разумеется, абсолютно все движения техно-собакам повторить не удалось, но менее интересно за новой версией клипа наблюдать не становится.

Таким образом в Boston Dynamics уважили The Rolling Stones, поздравив их с сорокалетним юбилеем альбома Tattoo You.

"Мы помогаем им [группе] отпраздновать", — отметили представители компании в подписи к видео на YouTube канале.

Также создатели чудо-роботов подчеркнули, что хотели максимально приблизить движения "собак" к человеческим — чтобы двигались не только их "лапы", но и "голова". Задачей, которую перед собой поставили Boston Dynamics, было показать, что роботы умеют развлекаться под музыку не хуже, чем большинство людей.

К слову, меньше чем за день после публикации видео успело посмотреть почти полмиллиона человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что невероятных робособак научили не только танцевать, но и выполнять сложные элементы паркура.