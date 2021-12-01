Как создать пароль, который никто не сломает: советы от киберполиции

Существуют слишком легкие комбинации, которые не советуют использовать во время авторизации, ведь они неустойчивы к взлому

Специалисты Управления противодействия киберпреступлениям в Украине предоставили список советов, согласно которым украинцы смогут защитить свои частные данные от взлома, сообщают в пресс-службе ведомства.

Следовательно, пароль, который по правилам интернет-магазинов, соцсетей и приложений в смартфонах, пользователи указывают при регистрации аккаунта, должен быть надежным и устойчивым к взлому. К примеру, комбинации типа "654321", "1111", "пароль" или "0000" можно сломать в считанные секунды, поэтому к подбору символов нужно подходить более обдуманно.

Надежные пароли должны быть не менее 8 символов и включать в себя как буквы так и цифры. При этом самым надежным будет пароль, в котором используется верхний и нижний регистры, а также специальные оригинальные символы.

Если у пользователя есть несколько учетных записей, то пароль лучше придумать для каждого отдельно, ведь в дальнейшем это может обезопасить вас от его компрометации.

Специалисты киберполиции отмечают, что указывать в виде пароля свои личные данные (имена, фамилии, номера телефонов, даты рождения и т.п.) крайне опрометчиво. Также лучшим решением будет отказ от цитат, которые вы употребляете ежедневно. Это могут быть названия песен, книг, цитаты, излюбленные высказывания и прочее.

Также стоит обратить внимание на то, что во время хранения паролей лучше избегать "открытых" мест — возможно возле компьютера, на рабочем столе или в мессенджерах.

Если так все же произойдет, что ваш пароль кто-то подберет\сломает, то следует воспользоваться дополнительным уровнем безопасности для учетных записей – двухфакторной аутентификацией. Специалисты по кибербезопасности советуют включать ее всюду, где предоставляется такая возможность.

Если самостоятельно придумать пароль все же не получилось, можно воспользоваться специальными сервисами по генерации паролей. Таков даже на официальном сайте киберполиции: www.cyberpolice.gov.ua/generate-password.

Напомним, как киберполиция разоблачила пару из Запорожья, которая обманула тысячу украинцев, продавая несуществующую одежду. Сожители создали несколько Интернет-магазинов с фейковыми объявлениями по продаже товаров, которые работали исключительно по предоплате, а после зачисления денег на банковскую карту после "продажи" – исчезали.