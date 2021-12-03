Укр

Цукерберг хочет нюдсов: инициатива Meta по борьбе с "клубничкой" насмешила сеть

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В компании надеются, что люди смогут противостоять "порно-мести" Новость обновлена 03 декабря 2021, 14:06
В компании надеются, что люди смогут противостоять "порно-мести"

У Цукерберга утверждают, что откровенные снимки не будут доступны другим пользователям

В компании Meta, которой принадлежат две крупнейшие социальные сети Facebook и Instagram, запустили новый сервис StopNCII.org. Эта платформа предполагает возможность удалить пикантные фото пользователя, когда-либо загруженные в соцсети.

Информацию сообщили в пресс-службе компании 2 декабря.

Отмечается, что такой сайт разработали совместно с британскими специалистами, которые работают на особой горячей линии. В этот колл-центр могут обратиться люди, чьи "нюдсы" по различным причинам оказались в общем доступе. Зачастую это жертвы "порно-мести" — потому как публикация снимков является делом их бывших парней/девушек.

Специальная платформа получила название StopNCII.org. У Марка Цукерберга уже отметили, что их соцсети давно борются с распространением порноконтента, а подобный ресурс поможет быстрее убрать пикантные снимки из общего доступа.

Специалисты подчеркивают: при загрузке фотографий они не будут доступны другим людям, а переобразуются в специальный цифровой код. С помощью него алгоритмы сети будут отыскивать "двойников" по соцсетям, чтобы после совершить удаление.

Несмотря на то, что идея выглядит весьма правильной, её уже раскритиковали многие пользователи интернета. В первую очередь, люди не верят в безопасность хранилищ данных компании Meta, ведь личная информация пользователей Facebook не раз оказывалась в руках хакеров.

"Сначала собрали все фейсы пользователей. Теперь и интимные места. Хитрющие, однако, ребята. И, как всегда, с исключительно благими намерениями", — отметил юзер под ником Alex.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что мессенджер Facebook стал вторым по популярности мессенджеров среди украинских пользователей. В нашем материале мы подробно рассказывали и о других предпочтениях наших соотечественников в плане общения.

Теги:
#Facebook #Instagram #Meta #Откровенные фото
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