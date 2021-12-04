Сменить оператора теперь можно за день: в Украине упростили порядок переноса номера мобильного
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Теперь на всю процедуру уйдет не больше дня.
С 1 декабря 2021 года в Украине вступил в силу упрощенный порядок смены мобильного оператора с сохранением номера телефона (MNP).
Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии по регулированию средств связи и информатизации (НКРСИ).
Для того чтобы сменить оператора, пользователю достаточно будет обратиться к новому поставщику мобильных услуг. После этого смена оператора произойдет в течение одного рабочего дня.
Новшества в документе предусматривают ряд усовершенствований, среди которых:
- упрощение порядка составления заявления на смену оператора;
- внедрение принципа единого окна "One Stop Shop process", который позволяет абоненту решить все связанные с "переездом" вопросы путем обращения к лишь одному субъекту — новому оператору;
- отказ от запрета на смену оператора абонентам, которые получали услуги обезличено, но с его регистрацией у нового оператора;
- упрощение процедуры идентификации получателя услуг;
- модификация договоров о предоставлении услуг, в частности в плане автоматического расторжения договора с предыдущим оператором;
Проще говоря, для того чтобы воспользоваться услугой украинцам больше не надо сообщать об этом своему старому оператору.
Чтобы перейти к новому оператору теперь достаточно зайти на сайт понравившегося поставщика услуг и найти там соответствующий пункт. У большинства операторов информацию о функции можно найти прямо на главной странице сайта или в разделе "Услуги".
После этого новому абоненту будет предоставлена пошаговая инструкция о порядке перехода.
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