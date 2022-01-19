Укр

Клавиши переворачивают шампура: в Китае изобрели чудо-пианино, на котором можно жарить шашлык и кататься

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Handy Geng показал процесс сборки пианино-мангала на видео
Handy Geng показал процесс сборки пианино-мангала на видео

Конструкция чуда техники позволяет выполнять все действия одновременно.

В Китае изобрели необычный музыкальный инструмент, на котором можно не только сыграть любимый этюд, но и пожарить шашлык, катаясь по городу. Все эти действия пианино-мангал может совершать одновременно.

Процесс сборки чудо-инструмента показал китайский блогер и изобретатель под ником Handy Geng на своем канале в Youtube.

Сборка инструмента выглядит очень сложно, однако результат того стоит — игра на пианино, точнее нажатие на его клавиши, переворачивают шампура, на которых жарится мясо. А педали, которыми оборудована конструкция, приводят инструмент в движение.

Затейливая конструкция позволяет изобретателю одновременно играть этюды, кататься по улицам и жарить шашлыки.

Напомним, что японские изобретатели также не перестают удивлять необыкновенными выдумками. Один из них изобрел "вкусный" телевизор, способный передавать вкус изображенной на нем еды.

Также "Телеграф" сообщал о созданной в Японии антикоронавирусной маске, которая подсвечивается при контакте с COVID-19. В будущем новую разработку планируется сделать доступной по цене для обычных потребителей.

Теги:
#Китай #Изобретение #Пианино #Шашлык #Мангал
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