Клавиши переворачивают шампура: в Китае изобрели чудо-пианино, на котором можно жарить шашлык и кататься
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Конструкция чуда техники позволяет выполнять все действия одновременно.
В Китае изобрели необычный музыкальный инструмент, на котором можно не только сыграть любимый этюд, но и пожарить шашлык, катаясь по городу. Все эти действия пианино-мангал может совершать одновременно.
Процесс сборки чудо-инструмента показал китайский блогер и изобретатель под ником Handy Geng на своем канале в Youtube.
Сборка инструмента выглядит очень сложно, однако результат того стоит — игра на пианино, точнее нажатие на его клавиши, переворачивают шампура, на которых жарится мясо. А педали, которыми оборудована конструкция, приводят инструмент в движение.
Затейливая конструкция позволяет изобретателю одновременно играть этюды, кататься по улицам и жарить шашлыки.
Напомним, что японские изобретатели также не перестают удивлять необыкновенными выдумками. Один из них изобрел "вкусный" телевизор, способный передавать вкус изображенной на нем еды.
Также "Телеграф" сообщал о созданной в Японии антикоронавирусной маске, которая подсвечивается при контакте с COVID-19. В будущем новую разработку планируется сделать доступной по цене для обычных потребителей.
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