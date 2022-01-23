Как избежать мошенников в Интернете и понять, что вас взломали (простая инфографика)
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Не нужно переходить по любой ссылке, которую присылают знакомые — она может быть заражена
После появления информации о продаже личных данных украинцев с портала "Дия", вопрос безопасности в интернете начал интересовать многих людей. Многие даже не понимают, что часто действуют во вред собственному телефону или компьютеру, просто "серфя в сети".
В пресс-службе киберполиции Украины дали несколько важных советов для поддержания собственной кибергигиены.
Как можно уберечься от хакеров?
Людей, желающих нажиться на доверчивых интернет-пользователей, очень много во всемирной паутине. Поэтому следует быть максимально внимательным и не верить всему, чем нас пытаются "пичкать".
Чтобы максимально обезопаситься от хакеров, следует:
- внимательно проверять URL-адрес сайта, где вы собираетесь совершить расчет с помощью банковской карты;
- пользоваться исключительно лицензионными программами, систематически и вовремя обновляются;
- регулярно делать резервное копирование данных, храня их на флешках, дисках и т.п.;
- проверять адреса сайтов или номера телефонов на сайте киберполиции, если они кажутся вам подозрительными;
- хранить свой пароль в тайне, делая его максимально сложным;
- не кликать по сомнительным ссылкам, даже если письмо вам прислал друг или родственник — злоумышленники могут взломать аккаунт. Не поленитесь спросить, что скрывается за ссылкой — знайомый никогда не откажет в дополнительном объяснении.
Вы подозреваете, что комп заражен: что делать?
Среди основных признаков наличия хакерской или мусорной программы на вашем ПК имеются замедление работы, сильный шум процессоров, всплывающие окна с рекламой, странная и самостоятельная работа клавиатуры/мышки, а также наличие приложений, которых вы явно сами не устанавливали.
Есть некий алгоритм действий, которые следует совершить, если вы думаете, что ваш комп мог заинтересовать хакеров.
- Совершите фиксацию подозрительной работы ПК на фото/видео.
- Отключите доступ к интернету, но не выключайте компьютер, если специалисты не разрегили.
- Обратитесь за помощью к специалистам.
Если же вы являетесь более продвинутым пользователем ПК, то можно попробовать перезагрузить технику в безопасном режиме, проверить систему с помощью антивирусника, а также обновить или поменять "операционку".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие способы обмануть украинцев чаще всего выбирают мошенники и как не попасться на их удочку.
Также мы писали, какой новый вид "развода" набирает популярности в соцсети Tinder.
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