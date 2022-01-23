Как избежать мошенников в Интернете и понять, что вас взломали (простая инфографика)

Не нужно переходить по любой ссылке, которую присылают знакомые — она может быть заражена

После появления информации о продаже личных данных украинцев с портала "Дия", вопрос безопасности в интернете начал интересовать многих людей. Многие даже не понимают, что часто действуют во вред собственному телефону или компьютеру, просто "серфя в сети".

В пресс-службе киберполиции Украины дали несколько важных советов для поддержания собственной кибергигиены.

Как можно уберечься от хакеров?

Людей, желающих нажиться на доверчивых интернет-пользователей, очень много во всемирной паутине. Поэтому следует быть максимально внимательным и не верить всему, чем нас пытаются "пичкать".

Чтобы максимально обезопаситься от хакеров, следует:

внимательно проверять URL-адрес сайта, где вы собираетесь совершить расчет с помощью банковской карты;

пользоваться исключительно лицензионными программами, систематически и вовремя обновляются;

регулярно делать резервное копирование данных, храня их на флешках, дисках и т.п.;

проверять адреса сайтов или номера телефонов на сайте киберполиции, если они кажутся вам подозрительными;

хранить свой пароль в тайне, делая его максимально сложным;

не кликать по сомнительным ссылкам, даже если письмо вам прислал друг или родственник — злоумышленники могут взломать аккаунт. Не поленитесь спросить, что скрывается за ссылкой — знайомый никогда не откажет в дополнительном объяснении.

Читайте также: Категория Технологии Как создать пароль, который никто не сломает: советы от киберполиции Существуют слишком легкие комбинации, которые не советуют использовать во время авторизации, ведь они неустойчивы к взлому

Вы подозреваете, что комп заражен: что делать?

Среди основных признаков наличия хакерской или мусорной программы на вашем ПК имеются замедление работы, сильный шум процессоров, всплывающие окна с рекламой, странная и самостоятельная работа клавиатуры/мышки, а также наличие приложений, которых вы явно сами не устанавливали.

Есть некий алгоритм действий, которые следует совершить, если вы думаете, что ваш комп мог заинтересовать хакеров.

Совершите фиксацию подозрительной работы ПК на фото/видео. Отключите доступ к интернету, но не выключайте компьютер, если специалисты не разрегили. Обратитесь за помощью к специалистам.

Если же вы являетесь более продвинутым пользователем ПК, то можно попробовать перезагрузить технику в безопасном режиме, проверить систему с помощью антивирусника, а также обновить или поменять "операционку".

Все советы киберполиции в одной инфографике

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие способы обмануть украинцев чаще всего выбирают мошенники и как не попасться на их удочку.

Также мы писали, какой новый вид "развода" набирает популярности в соцсети Tinder.