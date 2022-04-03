Как сделать, чтобы телефон дольше держал заряд: 6 полезных советов

Представить свою жизнь без телефона очень сложно, особенно когда идут боевые действия

В условиях войны ваш дом может оказаться обесточенными в любой момент. Поэтому ваше устройство связи должно быть всегда заряженным, чтобы в любой момент связаться с близкими людьми.

"Телеграф" рассказывает, что делать, чтобы телефон не разряжался.

Выключите авторегулировку яркости. Делайте это вручную: в помещении – по темнее, на улице – светлее. Подзаряжайте устройство регулярно. Сохраняйте уровень батареи в течение 15-95% от общей мощности. Не давайте телефонам долго голодать. Не перегревайте свой телефон. Не оставляйте его на солнце, не используйте крышки, которые ухудшают вентиляцию и теплообмен. Храните устройство в прохладном месте. По возможности, используйте только хорошее зарядное устройство и кабель зарядки. Любая неисправная зарядка может вызвать повреждение батареи. Не оставляйте в течение длительного времени батарею разряженной. Даже если вы не планируете использовать свой телефон — зарядите его, а затем выключите. Не забываем про переносной аккумулятор Power Bank.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие приложения можно скачать на телефон, чтобы поддерживать связь с родными даже при отключении от мобильной сети.