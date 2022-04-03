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Как сделать, чтобы телефон дольше держал заряд: 6 полезных советов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что делать, если телефон быстро садится Новость обновлена 03 апреля 2022, 15:35
Что делать, если телефон быстро садится

Представить свою жизнь без телефона очень сложно, особенно когда идут боевые действия

В условиях войны ваш дом может оказаться обесточенными в любой момент. Поэтому ваше устройство связи должно быть всегда заряженным, чтобы в любой момент связаться с близкими людьми.

"Телеграф" рассказывает, что делать, чтобы телефон не разряжался.

  1. Выключите авторегулировку яркости. Делайте это вручную: в помещении – по темнее, на улице – светлее.
  2. Подзаряжайте устройство регулярно. Сохраняйте уровень батареи в течение 15-95% от общей мощности. Не давайте телефонам долго голодать.
  3. Не перегревайте свой телефон. Не оставляйте его на солнце, не используйте крышки, которые ухудшают вентиляцию и теплообмен. Храните устройство в прохладном месте.
  4. По возможности, используйте только хорошее зарядное устройство и кабель зарядки. Любая неисправная зарядка может вызвать повреждение батареи.
  5. Не оставляйте в течение длительного времени батарею разряженной. Даже если вы не планируете использовать свой телефон — зарядите его, а затем выключите.
  6. Не забываем про переносной аккумулятор Power Bank.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие приложения можно скачать на телефон, чтобы поддерживать связь с родными даже при отключении от мобильной сети.

Теги:
#Зарядка #Телефоны #Лайфхаки
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