Как нельзя заряжать телефон: топ-6 ошибок, которые делают все

Каждому человеку важно, чтобы его девайс работал долго и без поломок

Некоторые привычки пользователей при зарядке мобильных телефонов могут существенно влиять на батарею устройства. Так как смартфон стал для человека важным атрибутом в современной жизни, то крайне важно не допускать ошибок при его зарядке.

Любому хочется, чтобы заряда аккумулятора хватало надолго. Чтобы телефон работал исправно как можно дольше, нужно избегать шести распространенных ошибок, которые совершает практически каждый человек, пишет ipadstory.

Как нельзя заряжать смартфон: топ-6 ошибок

Зарядка до 100%. Если постоянно поддерживать заряд телефона на уровне 100%, это будет постепенно приводить к быстрой потере энергии. В дальнейшем аккумулятор будет разряжаться намного быстрее. Использование дешевых аналогов для зарядки. Эксперты рекомендуют использовать только оригинальное зарядное устройство, которое идет в комплекте со смартфоном. Оно имеет оптимальные настройки для качественного подзаряда батареи, в то время, как более дешевые аналоги растрачивают ресурсы аккумулятора. Перегревание смартфона. Как правило, телефон нагревается при подключенном зарядном устройстве. Перегрев портит батарею, поэтому стоит избегать зарядки устройства на солнцепеке и в жарких помещениях. Полная разрядка и выключение. В идеале не следует давать понижаться уровню заряда ниже уровня 25-30%. Если вы доводите разряд аккумулятора до 0% и его автоматического отключения, то для восстановления батареи уходит много энергии и времени, а это чревато сбоями работы смартфона в дальнейшем. Использование во время зарядки. Это сокращает срок службы батареи, и даже при полной зарядке мобильное устройство будет разряжаться быстрее. Зарядка при низких температурах. Нужно не допускать как перегревания аккумулятора, так и его переохлаждения. Желательно, чтобы температура аккумулятора была не менее 15°С, когда вы решите подключить телефон к зарядке.

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