Можно ли держать телефон на зарядке всю ночь

Если постоянно оставлять телефон заряжаться на всю ночь, то это очень негативно скажется на работе гаджета

Не стоит удивляться, если спустя всего ничего после приобретения нового смартфона, он перестанет долго держать заряд, из-за чего его придется постоянно подзаряжать. Причина этого — первоначально неправильная зарядка телефона, а также "ночная" зарядка.

Как сказывается на работе вашего гаджета зарядка аккумулятора всю ночь, пишет belnovosti.by.

Можно ли телефон оставлять на ночь на зарядке

Постоянная "ночная" зарядка негативно сказывается на состояние "здоровья" аккумулятора вашего гаджета. А все потому, что, когда телефон заряжается до 100-процентного уровня и продолжает стоять на зарядке, тогда батарея начинает получать электричество небольшими порциями, чтобы поддерживать этот показатель. Все это приводит к быстрому износу батареи.

Итого, если телефон будет каждый раз заряжаться по максимуму, то гаджет начнет быстро разряжаться. Поэтому, лучше всего поддерживать заряд на уровне 30-80 %.

Также специалисты не рекомендуют опускать уровень заряда ниже 30 %, не доводить до полной разрядки, а также не стоит заряжать смартфон до 100-процентов.

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