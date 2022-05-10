7 главных запретов при использовании микроволновки

Если вы хотите, чтобы ваша микроволновка прослужила вам долго, стоит использовать ее правильно.

Одним из самых популярных "помощников" для каждой домохозяйки является микроволновка. Она есть в каждом доме, ведь это без сомнения, незаменимая вещь на кухне, которая во многом облегчает жизнь домочадцам. Более того, в ней можно не только разогревать еду, но и готовить некоторые блюда, к примеру пиццу.

Однако, чтобы уберечь свою "помощницу" от поломки, важно знать некоторые правила "поведения" с ней. Что категорически нельзя делать с микроволновкой, сообщает "РБК".

Что нельзя делать в микроволновке

Стерилизовать банки. Пустые стеклянные банки категорически запрещено ставить в микроволновку, ведь техника может перегреться и сгореть.

Сушить сухари. В микроволновой печи можно разогревать только те продукты, в которых есть хоть немного влаги. Если в ней сушить сухари, орехи, семечки или готовить сухофрукты, то имейте в виду, что в скором времени вам понадобиться новая микроволновка.

В микроволновой печи можно разогревать только те продукты, в которых есть хоть немного влаги. Если в ней сушить сухари, орехи, семечки или готовить сухофрукты, то имейте в виду, что в скором времени вам понадобиться новая микроволновка. Ставить пластик. Пластиковые контейнеры при нагревании выделяют опасные токсины, которые в первую очередь могут навредить вашему здоровью.

Пластиковые контейнеры при нагревании выделяют опасные токсины, которые в первую очередь могут навредить вашему здоровью. Ставить посуду с серебристым или золотистым рисунком. Краска таких оттенков в воем составе может содержать металл. При нагревании это может привести к искрам, что в итоге может закончиться коротким замыканием или поломкой микроволновки.

Греть фольгу. Если нагревать еду, которая находится в фольге, то она останется холодной, а вот внутренние части микроволновки — перегреются.

Если нагревать еду, которая находится в фольге, то она останется холодной, а вот внутренние части микроволновки — перегреются. Ставить очень холодные тарелки и чашки. В таком случае посуда при нагревании может расколоться.

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты не стоит разогревать в микроволновой печи, ведь так они испортятся.