Укр

7 главных запретов при использовании микроволновки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Не вся посуда подходит для использования в микроволновке Новость обновлена 10 мая 2022, 09:54
Не вся посуда подходит для использования в микроволновке

Если вы хотите, чтобы ваша микроволновка прослужила вам долго, стоит использовать ее правильно.

Одним из самых популярных "помощников" для каждой домохозяйки является микроволновка. Она есть в каждом доме, ведь это без сомнения, незаменимая вещь на кухне, которая во многом облегчает жизнь домочадцам. Более того, в ней можно не только разогревать еду, но и готовить некоторые блюда, к примеру пиццу.

Однако, чтобы уберечь свою "помощницу" от поломки, важно знать некоторые правила "поведения" с ней. Что категорически нельзя делать с микроволновкой, сообщает "РБК".

Что нельзя делать в микроволновке

  • Стерилизовать банки. Пустые стеклянные банки категорически запрещено ставить в микроволновку, ведь техника может перегреться и сгореть.
  • Сушить сухари. В микроволновой печи можно разогревать только те продукты, в которых есть хоть немного влаги. Если в ней сушить сухари, орехи, семечки или готовить сухофрукты, то имейте в виду, что в скором времени вам понадобиться новая микроволновка.
  • Ставить пластик. Пластиковые контейнеры при нагревании выделяют опасные токсины, которые в первую очередь могут навредить вашему здоровью.
  • Ставить посуду с серебристым или золотистым рисунком. Краска таких оттенков в воем составе может содержать металл. При нагревании это может привести к искрам, что в итоге может закончиться коротким замыканием или поломкой микроволновки.
  • Греть фольгу. Если нагревать еду, которая находится в фольге, то она останется холодной, а вот внутренние части микроволновки — перегреются.
  • Ставить очень холодные тарелки и чашки. В таком случае посуда при нагревании может расколоться.

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты не стоит разогревать в микроволновой печи, ведь так они испортятся.

Теги:
#Техника #Кухня #Микроволновка #Микроволновая печь
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