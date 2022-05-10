Главные ошибки при использовании смартфона: совершает каждый

12 глупых вещей, которые вы можете сделать со своим мобильным телефоном

Большинство их нас делает со своим смартфоном много таких вещей, которые вредят девайсу больше, чем мы думаем. Такие вещи как разрядка батареи телефона до нуля или чистка экрана бытовой химией, приносит смартфону только вред.

О том, что нельзя делать со своим мобильным телефоном, пишет lifehacker.

Топ-12 глупых вещей, которые вы делаете со своим смартфоном

Устанавливать на него бесполезные программы. Ненужные приложения, такие как "чистильщики", "оптимизаторы" и бесконечные виджеты, засоряют память и пожирают заряд батареи. Устанавливайте на смартфон только те, которыми пользуетесь регулярно. Пялиться в экран во время прогулки. В этом случае вы можете легко попасть под машину, врезаться в стену или провалиться в открытый люк. Класть смартфон на стол при встрече. С психологической точки зрения, присутствие смартфона в поле видимости снижает уровень эмпатии, а разговор с собеседником становиться напряженным. Разряжать батарею до нуля. Это вредно, так как смартфон после таких трюков может запросто больше не включиться. Эксперты советуют не допускать падения уровня заряда ниже 20%. Засовывать намокший смартфон в рис. "Лайфхак", который крайне бесполезен в данном случае. Рис не только не поможет, но еще и навредит, если мелкие частички попадут в корпус. Чистить экран неподходящими средствами. Непредназначенные для смартфона чистящие средства (бытовая химия, спирт, уксус, мыло и другие средства) разъедают экран и царапают стекло. Оставлять телефон на диване. Вероятность, что кто-то сядет на ваш любимый девайс, крайне высока. А это чревато трещинами и другими поломками. Дотрагиваться смартфоном до лица и губ. Смартфоны грязнее, чем ручка туалета. На смартфонах могут водиться кишечные палочки и стафилококки, которые опасны для человеческого организма. Оставлять смартфон на пляже. Здесь не только есть вероятность, что телефон украдут, но и возникает опасность в перегреве устройства. Также не стоит оставлять телефон на заднем сидении машины или на залитом солнцем подоконнике. Брать смартфон с собой в туалет. Вы можете уронить смартфон в унитаз. Или в раковину. Класть смартфон в морозилку. Сильное охлаждение вредит аккумулятору так же, как и перегрев. Делать селфи в неподходящих местах. Несчастные случаи в результате экстремальных селфи давно не новость. Хватит щелкать камерой за рулем или стоя на проезжей части.

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