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Что делать если iPhone постоянно разряжается: как продлить жизнь смартфона

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Чтобы iphone не садился быстро, нужно отключить три функции Новость обновлена 11 мая 2022, 10:43
Чтобы iphone не садился быстро, нужно отключить три функции

Если знать маленькую хитрость, то можно снизить расход батареи iphone в несколько раз.

В современном мире смартфоны уже стали неотъемлемой частью жизни каждого. Помимо того, что это средство для связи, телефоны исполняют еще очень много разных функций. Однако увы, но технологический процесс еще не дошел до того, чтобы создать такие аккумуляторы для гаджетов, которые не будут садиться, особенно в самый неподходящий момент. А особенно остро проблему того, что смартфон быстро разряжается, чувствуют обладатели "яблочной" продукции — iPhone.

Однако и эту проблему можно решить, снизив расход батареи айфона, тем самым продлив время его работы. "Техноблогеры" pochinka_blog на своей странице в Инстаграм рассказали, как это можно сделать.

Как сэкономить заряд батареи на iPhone

Оказывается, эта проблема решается очень просто и быстро. Все, что нужно сделать, это отключить в своем iPhone несколько настроек: экранное время, некоторые службы геолокации, а также поставить "галочку" на оптимизированной зарядке. Все эти функции очень энергозатратные.

Как и где искать эти настройки — подробнее в видео:

Ранее "Телеграф" объяснял, как правильно заряжать мобильный телефон впервые после покупки. А также, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Теги:
#iPhone #Смартфон #Зарядка #Apple iPhone #Зарядка смартфона
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