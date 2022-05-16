Сколько раз в день можно заряжать телефон, чтобы не навредить аккумулятору

При зарядке телефона есть несколько нюансов, которые могут сказываться на сроке службы гаджета

Зарядка смартфона — что может быть проще? Подключил телефон к зарядному устройству и ждешь, пока аккумулятор покажет 100%. Однако это совсем не так. Заряжая свой гаджет таким образом, вы только портите его аккумулятор, что приводит к поломке. Поэтому крайне важно знать и не допускать таких ошибок.

Можно ли несколько раз в день заряжать телефон и как это правильно делать, сообщает издание "Заметки Сис.Админа".

Можно ли заряжать телефон 2 раза в день?

Важно не допускать падение заряда батареи ниже 20%, поэтому телефон можно подзаряжать чаще. Иначе батарея быстро износится. Вы не навредите аккумулятору, заряжая его по 2-3 раза в день.

Сколько раз в день можно заряжать смартфон?

Самый оптимальный вариант — это заряжать аккумулятор понемногу несколько раз в день, держа его заряд в приделах 30-80%. До 100% каждый раз гаджет заряжать не стоит, ведь это быстро выведет из строя батарею и существенно снизит срок ее действия.

Если есть возможность, то при 20-30% остатка заряда — поставьте гаджет "на заправку". Если такой возможности нет, поставьте при любом удобном случае.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.