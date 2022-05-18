Почему нельзя класть смартфон на ноутбук: многие совершают серьезную ошибку

Мобильный телефон желательно держать на расстоянии от ноутбука.

Чтобы продлить жизнь своему смартфону, нужно учитывать много различных факторов: от правильной зарядки гаджета, до правильного его хранения. Мало кто задумывался, как правильно класть телефон на стол, экраном вверх или вниз, или можно ли класть гаджет на ноутбук.

Почему нельзя держать свой мобильный телефон возле или на ноутбуке, помимо того, что "двойное" излучение от гаджетов плохо влияет на здоровье человека, пишет vgrafike.

Пять причин не класть телефон на ноутбук

Помехи. Смартфон, лежащий на ноутбуке, может стать причиной появления помех в ноутбуке, которые могут искажать звуки. Чаще всего они будут возникать за несколько секунд до входящего звонка.

Батарея телефона садится быстрее. Стремительное уменьшение заряда батареи смартфона, лежащего возле ноутбука, возникает из-за сильно напряженного ритма его работы. Мощность работы телефона поднимается, чтобы улавливать сигналы из компьютера.

Стремительное уменьшение заряда батареи смартфона, лежащего возле ноутбука, возникает из-за сильно напряженного ритма его работы. Мощность работы телефона поднимается, чтобы улавливать сигналы из компьютера. Дополнительное электромагнитное воздействие на ноутбук . Если вы кладете смартфон возле компьютера, то будьте готовы, что пострадают оба гаджета. Ноутбук, находящийся близко к телефону, будет поглощать больше энергии, что в последствии приводит к помехам и некорректному функционированию устройства.

. Если вы кладете смартфон возле компьютера, то будьте готовы, что пострадают оба гаджета. Ноутбук, находящийся близко к телефону, будет поглощать больше энергии, что в последствии приводит к помехам и некорректному функционированию устройства. Проблемы с колонками . При включенном Wi-Fi и Bluetooth, радиоволны с телефона могут создавать помехи и привести к искажению звука, выходящего из колонок.

. При включенном Wi-Fi и Bluetooth, радиоволны с телефона могут создавать помехи и привести к искажению звука, выходящего из колонок. Можно потерять файлы с компьютера. При входящем звонке на смартфон есть вероятность потери или порчи файлов, с которыми вы работаете на ноутбуке.

Также напомним, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно "продлить" время жизни батареи на смартфоне.