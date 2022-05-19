Почему категорически нельзя класть смартфон рядом с включенным ноутбуком

Не рекомендуется, чтобы телефон лежал рядом с включенным ноутбуком

Мало кто задумывался над тем, можно ли класть гаджет на ноутбук или рядом с включенным ПК.

Почему не стоит этого делать и к чему может привести такая, на первый взгляд, безобидная привычка, пишет Ukr.Media.

Можно ли класть телефон возле включенного ноутбука

Смартфон является приемником-передатчиком, который взаимодействует с базовыми станциями. После включения мобильный телефон мониторит станционный сигнал, периодически излучая мощный сигнал для связи с ней. В ноутбуке же есть свои антенны, такие как Bluetooth, Wi-Fi, мощность которых ниже, по сравнению с телефоном. Когда смартфон лежит рядом с включенным ноутбуком, происходит преобразование электрических колебаний (детектирование) сигналов, что зачастую приводит к искажению звука в самом ноутбуке. Тогда, за несколько секунд до входящего вызова, происходят помехи.

Кроме того, в смартфоне, в этом случае, быстрее разряжаться батарея. Поэтому рекомендуется класть мобильный телефон на расстоянии не менее 1 метра от ноутбука или ПК.

Читайте также: Категория Технологии Сколько раз в день можно заряжать телефон, чтобы не навредить аккумулятору При зарядке телефона есть несколько нюансов, которые могут сказываться на сроке службы гаджета

Также напомним, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно "продлить" время жизни батареи на смартфоне.