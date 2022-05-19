Почему категорически нельзя класть смартфон рядом с включенным ноутбуком
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Не рекомендуется, чтобы телефон лежал рядом с включенным ноутбуком
Мало кто задумывался над тем, можно ли класть гаджет на ноутбук или рядом с включенным ПК.
Почему не стоит этого делать и к чему может привести такая, на первый взгляд, безобидная привычка, пишет Ukr.Media.
Можно ли класть телефон возле включенного ноутбука
Смартфон является приемником-передатчиком, который взаимодействует с базовыми станциями. После включения мобильный телефон мониторит станционный сигнал, периодически излучая мощный сигнал для связи с ней. В ноутбуке же есть свои антенны, такие как Bluetooth, Wi-Fi, мощность которых ниже, по сравнению с телефоном. Когда смартфон лежит рядом с включенным ноутбуком, происходит преобразование электрических колебаний (детектирование) сигналов, что зачастую приводит к искажению звука в самом ноутбуке. Тогда, за несколько секунд до входящего вызова, происходят помехи.
Кроме того, в смартфоне, в этом случае, быстрее разряжаться батарея. Поэтому рекомендуется класть мобильный телефон на расстоянии не менее 1 метра от ноутбука или ПК.
Также напомним, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно "продлить" время жизни батареи на смартфоне.