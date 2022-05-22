Что нельзя делать с телефоном, пока он заряжается: эти ошибки совершал каждый

Если не совершать этих ошибок, то смартфон проживет намного дольше

Пользоваться телефоном во время зарядки нежелательно, но можно, однако только в нескольких случаях, о которых мы писали ранее. Но даже если вы все учли, все равно не стоит мешать своему смартфону заряжаться, ведь по идее он в это время есть. Вы же не любите, когда вас отвлекают от еды?

Что категорически нельзя делать со своим устройством, пока оно стоит на зарядке, пишет belnovosti.

Топ-5 запрещенных действий со смартфоном на зарядке

Нельзя звонить и принимать звонки. В случае, если поступил важный звонок, лучше отключите телефон от сети.

Не стоит класть смартфон на зарядке вверх экраном. Все дело в том, что так он будет больше нагреваться, а если положить телефон экраном вниз, то это наоборот поможет ему "отсудиться".

Все дело в том, что так он будет больше нагреваться, а если положить телефон экраном вниз, то это наоборот поможет ему "отсудиться". Отложите все соцсети на время зарядки смартфона . Все это может привести к перегреву устройства.

. Все это может привести к перегреву устройства. Игры . Потерпите пока телефон зарядится, и только тогда можно запускать свою любимую игрушку.

. Потерпите пока телефон зарядится, и только тогда можно запускать свою любимую игрушку. Нельзя оставлять телефон на зарядке надолго. Не стоит заряжать гаджет на 100 %, лучше ставить свой смартфон несколько раз на зарядку. Так батарея проживет дольше.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.