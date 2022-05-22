Приведут к пожару: недопустимые ошибки при работе с микроволновкой, которые совершает каждый второй

Чтобы уберечь микроволновку от поломки, важно знать некоторые правила "поведения" с ней

Микроволновка — это "королева кухни", ведь она является одним из главных помощников на кухне у каждой хозяйки. В ней можно не только разогреть или разморозить еду, но и что-то приготовить: например пиццу на скорую руку. Техника вам прослужит долго и без поломок, если вы будете за ней хорошо ухаживать и не будете ее "обижать" неправильным поведением.

Какие правила нельзя нарушать при использовании микроволновой печи, сообщает belnovosti.

Что нельзя делать с микроволновкой

Чтобы не испачкать микроволновку изнутри, прежде чем разогревать еду, необходимо ее накрыть. Для этого существуют специальные крышки для микроволновок. Так, еда не будет разбрызгиваться по стенкам, и более того, будет прогреваться равномерно.

Читайте также: Категория Технологии 7 главных запретов при использовании микроволновки Если вы хотите, чтобы ваша микроволновка прослужила вам долго, стоит использовать ее правильно.

Не рекомендуется разогревать еду в нежаростойком контейнере, ведь тогда блюдо нормально не прогреется или будет разогреваться слишком долго. Также неподходящая для микроволновки посуда может навредить вашему здоровью.

Также серьезной, а иногда даже фатальной, ошибкой может стать забытая в микроволновке вилка или ложка. Такие предметы не только навредят технике, но и могут привести к пожару.

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты не стоит разогревать в микроволновой печи, ведь так они испортятся.