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Что категорически нельзя греть в микроволновке: так делает каждый

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Что ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке
Что ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке

Тщательный выбор посуды для микроволновки, сохранит технику целой и убережет от других неприятных последствий.

Микроволновка — это незаменимый кухонный помощник, который ежедневно облегчают нашу жизнь. Благодаря ей можно быстро разморозить, разогреть и даже готовить пищу. Однако из-за того что часто никто не задумывается, что можно и нельзя класть в микроволновую печь, техника ломается. Чтобы избежать лишних трат на ремонт, а то и на покупку новой микроволновки, "Телеграф рассказывает, какие продукты и посуду лучше не разогревать.

О том, какую еду и посуду нельзя ставить в микроволновку, пишет lifehacker.

Что нельзя греть в микроволновке

Посуда:

  • Металлическая посуда и консервные банки. При нагревании металл может искрить, что чревато возгоранием.
  • Посуда с блестящей окантовкой. Тарелки и чашки с позолотой также могут заискрить.
  • Одноразовые контейнеры — посуда, в которой продают еду навынос, пластиковые стаканчики, баночки от йогурта и других продуктов. Помимо того, что они могут расплавиться, при нагреве из них выделяются вредные токсины.
  • Хрусталь. В его составе есть свинец или серебро, которые противопоказаны для микроволновки. Такая посуда может просто взорваться.
  • Алюминиевая фольга. Такая посудина может загореться.
  • Бумажные пакеты. Помимо того, что они тоже могут загореться, при нагревании материалы, которые есть в составе пакета, становятся источником токсинов.

Продукты:

  • Виноград. При нагревании ягоды воспламеняются.
  • Острый перец (в сушёном виде или блюда с ним). Вещество, которое делает овощ жгучим, при нагревании испарится. А эти пары очень опасны для человека: если их вдохнуть, то можно получить сильное жжение в глазах и горле.
  • Яйца в скорлупе и варёные яйца целиком. При нагревании в микроволновке они взорвутся.

Ранее "Телеграф" писал, о самых распространенных ошибках в пользовании микроволновками, которые желательно не нарушать, чтобы техника не ломалась.

Теги:
#Запреты #Микроволновка #Микроволновая печь