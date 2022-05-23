Что категорически нельзя греть в микроволновке: так делает каждый

Тщательный выбор посуды для микроволновки, сохранит технику целой и убережет от других неприятных последствий.

Микроволновка — это незаменимый кухонный помощник, который ежедневно облегчают нашу жизнь. Благодаря ей можно быстро разморозить, разогреть и даже готовить пищу. Однако из-за того что часто никто не задумывается, что можно и нельзя класть в микроволновую печь, техника ломается. Чтобы избежать лишних трат на ремонт, а то и на покупку новой микроволновки, "Телеграф рассказывает, какие продукты и посуду лучше не разогревать.

О том, какую еду и посуду нельзя ставить в микроволновку, пишет lifehacker.

Что нельзя греть в микроволновке

Посуда:

Металлическая посуда и консервные банки. При нагревании металл может искрить, что чревато возгоранием.

Посуда с блестящей окантовкой. Тарелки и чашки с позолотой также могут заискрить.

Одноразовые контейнеры — посуда, в которой продают еду навынос, пластиковые стаканчики, баночки от йогурта и других продуктов. Помимо того, что они могут расплавиться, при нагреве из них выделяются вредные токсины.

Хрусталь. В его составе есть свинец или серебро, которые противопоказаны для микроволновки. Такая посуда может просто взорваться.

Алюминиевая фольга. Такая посудина может загореться.

Бумажные пакеты. Помимо того, что они тоже могут загореться, при нагревании материалы, которые есть в составе пакета, становятся источником токсинов.

Продукты:

Виноград. При нагревании ягоды воспламеняются.

Острый перец (в сушёном виде или блюда с ним). Вещество, которое делает овощ жгучим, при нагревании испарится. А эти пары очень опасны для человека: если их вдохнуть, то можно получить сильное жжение в глазах и горле.

Яйца в скорлупе и варёные яйца целиком. При нагревании в микроволновке они взорвутся.

Ранее "Телеграф" писал, о самых распространенных ошибках в пользовании микроволновками, которые желательно не нарушать, чтобы техника не ломалась.