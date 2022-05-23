Что категорически нельзя греть в микроволновке: так делает каждый
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Тщательный выбор посуды для микроволновки, сохранит технику целой и убережет от других неприятных последствий.
Микроволновка — это незаменимый кухонный помощник, который ежедневно облегчают нашу жизнь. Благодаря ей можно быстро разморозить, разогреть и даже готовить пищу. Однако из-за того что часто никто не задумывается, что можно и нельзя класть в микроволновую печь, техника ломается. Чтобы избежать лишних трат на ремонт, а то и на покупку новой микроволновки, "Телеграф рассказывает, какие продукты и посуду лучше не разогревать.
О том, какую еду и посуду нельзя ставить в микроволновку, пишет lifehacker.
Что нельзя греть в микроволновке
Посуда:
- Металлическая посуда и консервные банки. При нагревании металл может искрить, что чревато возгоранием.
- Посуда с блестящей окантовкой. Тарелки и чашки с позолотой также могут заискрить.
- Одноразовые контейнеры — посуда, в которой продают еду навынос, пластиковые стаканчики, баночки от йогурта и других продуктов. Помимо того, что они могут расплавиться, при нагреве из них выделяются вредные токсины.
- Хрусталь. В его составе есть свинец или серебро, которые противопоказаны для микроволновки. Такая посуда может просто взорваться.
- Алюминиевая фольга. Такая посудина может загореться.
- Бумажные пакеты. Помимо того, что они тоже могут загореться, при нагревании материалы, которые есть в составе пакета, становятся источником токсинов.
Продукты:
- Виноград. При нагревании ягоды воспламеняются.
- Острый перец (в сушёном виде или блюда с ним). Вещество, которое делает овощ жгучим, при нагревании испарится. А эти пары очень опасны для человека: если их вдохнуть, то можно получить сильное жжение в глазах и горле.
- Яйца в скорлупе и варёные яйца целиком. При нагревании в микроволновке они взорвутся.
Ранее "Телеграф" писал, о самых распространенных ошибках в пользовании микроволновками, которые желательно не нарушать, чтобы техника не ломалась.