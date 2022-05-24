Как заряжать телефон, чтобы он дольше "жил": секрет, о котором мало кто знает

Правильная зарядка смартфона, может продлить срок его службы.

Согласитесь, очень обидно, когда телефон садится в самый неподходящий момент, а ведь он весь день/ночь стоял на зарядке. Что же делать, чтобы избежать таких ситуаций, и сделать так, чтобы гаджет работал дольше? Мы уже писали об ошибках, которе не стоит допускать при зарядке смартфона, а теперь рассказываем о том, как продлить время его "жизни".

Чтобы телефон дольше работал, нужно соблюдать "правило 20-80", пишет belnovosti.by.

Как заряжать телефон, чтобы продлить время его работы

Главный секрет — это держать заряд своего телефона в диапазоне от 20 до 80 %. Все просто: не давайте заряду быть ниже 20-ти процентов, и не заряжайте гаджет до 100% уровня. Благодаря этому смартфон будет медленнее разряжаться. Да и срок службы аккумулятора будет больше.

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Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.