Почему нельзя заряжать смартфон до 100%: лайфхак, который убережет батарею

Как отмечают специалисты, в этом нет крайней необходимости

Больше всего в смартфонах мы не любим аккумуляторы. Всегда задумываемся, хватит ли заряда батареи на целый день, поэтому ставим любимый гаджет на зарядку на целую ночь, чего делать нельзя, и так до 100% уровня. Но и в этом случае мы целенаправленно "убиваем" батарею.

О том, что заряжать телефон до наивысшего уровня не стоит, пишет belnovosti.by.

Как правильно заряжать телефон

Эксперты советуют отключать смартфон от зарядного устройства, не дожидаясь, пока аккумулятор зарядится полностью. Вполне достаточно 80% уровня заряда. Также стоит периодически подзаряжать телефон в течение дня.

В этом случае аккумулятор "проживет" намного дольше.

Напоминаем, что нужно пользоваться только оригинальными зарядными устройствами. Об этом и не только "Телеграф" писал ранее.