Можно ли заряжать уже заряженный телефон: ответ вас удивит

По возможности выключайте телефон перед тем, как поставить на зарядку.

Если вы хотите, чтобы ваш смартфон "прожил" как можно дольше, нужно за ним правильно ухаживать. А так как "срок годности" телефона во многом зависит от его аккумулятора, то очень важно знать, как правильно ставить свой гаджет на зарядку, чтобы не испортить батарею.

Как правильно заряжать телефон, чтобы аккумулятор "прожил" намного дольше, пишет belnovosti.by.

Можно ли заряжать заряженный телефон

Если вам нужно подзарядить свой смартфон, то вы можете делать тогда, когда хотите, даже если он уже заряжен на 50%. Главное не опускайте уровень до ниже 10%, да и к сотне постоянно заряжать также не рекомендуется, ведь и то и то вредно для аккумулятора.

Читайте также: Категория Технологии Как продлить "жизнь" смартфона: лайфхак, о котором стоит знать Если постоянно неправильно заряжать телефон, то со временем, он перестанет долго держать заряд.

Лучше всего поддерживать уровень заряда телефона в диапазоне от 40% до 80%. Именно в этот промежуток, телефон наиболее работоспособен. Поэтому периодическая зарядка — это вполне полезно для вашего гаджета.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.