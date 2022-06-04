Что будет с телефоном, если постоянно заряжать его ночью: ремонт не поможет

Продлить срок службы батареи можно, если правильно ее заряжать.

Одной из самых главных ошибок практически всех пользователей является "ночная" зарядка телефона. С одной стороны это очень удобно, но делать этого не желательно, ведь тогда ваш смартфон достаточно быстро "погаснет" и вам придется нести его в ремонт, или даже покупать новый гаджет.

Чем же чревата постоянная "ночная" зарядка, пишет cursorinfo. Отмечается, что если правильно заряжать свой смартфон, то можно продлить срок службы аккумулятора, от чего и сам телефон будет работать дольше и лучше.

Почему нельзя заряжать телефон всю ночь

В каждом современном устройстве есть контролер питания, который контролирует зарядку гаджета: и включение и автоматическое отключение, даже если телефон до сих пор подключен к сети. Именно этот индикатор и дает команду стоп, когда заряд дошел до 100%, а также выключает гаджет, когда заряд "закончился".

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Также стоит помнить, что каждый аккумулятор рассчитан на определенное количество циклов зарядки, по истечению которого батарея постепенно теряет свою емкость. Поэтому оставляя свой телефон заряжаться на ночь, вы заставляете контроллер работать чаще: при 100%, зарядка отключится, и через некоторое время опять включится, и так по кругу.

Итог такой привычки — емкость аккумулятора будет снижаться, от чего телефон будет разряжаться чаще и быстрее.

Не забывайте, что пользоваться телефоном во время зарядки не желательно, ведь из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.