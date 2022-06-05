Почему телефон нужно класть на стол экраном вниз: неочевидная польза

Как бонус, посторонние не смогут увидеть, кто вам звонит, и что вам пишут.

Даже такое незначительное действие как положить телефон на стол нужно делать правильно, ведь от этого также зависит, как гаджет будет работать в дальнейшем. Наверняка, мало кто задумывался, как же правильно это делать, да и в принципе если от этого разница. Ответ — разница есть.

Как пишет belnovosti.by, есть три веские причины, почему смартфоны нужно класть на поверхность экраном вниз. Отметим, что это во многом поможет сохранить заряд батареи на дольше.

Зачем телефон кладут экраном вниз

Во многих моделях мобильных телефонов модули камеры выдвигаются из корпуса, поэтому если класть гаджет экраном вверх можно повредить линзы. Если вы переживаете, что вы не услышите входящий звонок из-за опции заглушки мелодии, то вы должны знать, что если телефон первоначально лежит экраном вниз, то звук не заглушится. Если гаджет будет лежать экраном вниз, вы сможете существенно сэкономить расход батареи, ведь экран не будет лишний раз включаться и расходовать энергию.

Не забывайте, что пользоваться телефоном во время зарядки не желательно, ведь из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.