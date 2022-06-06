Что будет, если не заряжать телефон до 100%: вы наверняка об этом не знали

Неправильная зарядка смартфона — это верный путь к его ремонту или замене.

Очень большую и важную роль в смартфонах играют аккумуляторы. Именно от них зависит насколько долго телефон будет работать как один день, так и в целом. Очень часто пользователи ставят свой гаджет на зарядку на целую ночь, чтобы он зарядился до 100% уровня. Однако этим самым мы и наносим непоправимый вред батарее.

Времена, когда нужно было полностью садить телефон "в ноль", а после заряжать до 100%, уже прошли, и современные аккумуляторы в этом не нуждаются. Как правильно заряжать телефон, чтобы не навредить батарее, пишет belnovosti.by.

Как правильно заряжать телефон

Современным смартфонам не нужна разрядка до 0, так это очень вредит его аккумулятору. Лучше всего ставить телефон на зарядку уже при 40 процентов, однако можно "дотянуть" до 20-ти. В общем, идеальный вариант для аккумулятора — это сохранять заряд на уровне примерно от 40 до 90 процентов.

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Помните, что для того, чтобы система вашего устройства функционировала без сбоев, батарее нужно сохранять какую-то часть заряда.

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается. А также, что нужно пользоваться только оригинальными зарядными устройствами.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.