Почему ваш смартфон перегревается: названы главные "виновники"

Пользователи часто обращают внимание на то, что их любимые гаджеты подвержены достаточно серьезному нагреванию

Вот и пришло лето, которое мы все так сильно ждали. Знойное время года уже здесь, и все же люди не спешат идти на улицу под палящее солнце. Вы не единственны, кто страдает от жары — ваш телефон, который вы не выпускаете из рук, страдает от нее не меньше, ведь высокая температура может привести аккумулятор устройства в негодность.

Виновниками перегрева смартфона могут быть экран, батарея или процессор, пишет tut-news. Каждый из них выделяет тепло, и это нормально. Однако, когда гаджет нагревается сильно и довольно часто – это уже тревожный сигнал.

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Эксперты называют основные причины перегрева смартфона:

Устройство используется чересчур активно

Игры, видеосъемки, приложения – все это перегружает процессор с видео ускорителем. Не стоит этим перегружать устройство. Также эксперты рекомендуют отключить сетевые и ненужные навигационные модули.

Имеются недоработанные программы

Например, в каком-то недавно установленном приложении имеется ошибка или неверно оптимизированный код, и из-за этого процессор работает на полную мощность. Чтобы разгрузить его, нужно удалить все ненужные программы и приложения.

Устройство греется при разговоре

Отвечающий за связь передатчик работает непрерывно — он постоянно принимает и передает информацию, что приводит к перегреванию телефона. Лучше сводить к минимуму время разговора.

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Системные проблемы

Часто в операционной системе скапливаются остаточные файлы с различным программным мусором, который способствует нагреву. Рекомендуется почистить аппарат или все сбросить до заводских настроек.

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