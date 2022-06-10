Когда нужно ставить телефон на зарядку: "правильный" процент, о котором никто не знает

Не следует допускать разрядку смартфона до менее чем 20%.

Чтобы продлить жизнь своему смартфону и не тратиться на его ремонты, важно правильно заряжать свой гаджет. Оказывается, каждый второй делает это неправильно. К примеру, распространенное "посадить телефон в ноль" — это всего лишь миф, и делать так давно не нужно.

Чтобы продлить срок службы вашего смартфона и его батареи, очень важно ставить его на зарядку на "правильном" проценте, пишет belnovosti. Что же это за "правильный" процент, и почему нужно заряжать телефон именно так.

Как правильно заряжать телефон

Специалисты говорят, что наиболее оптимально ставить на зарядку гаджет, когда уровень батареи не упал ниже 20%. В принципе желательно поддерживать заряд в пределах от 40 до 80 процентов. Такой вариант может продлить срок службы аккумулятора вдвое.

Отметим, что при полностью разряженной батареи, в начале цикла зарядки гаджет может сильно перегреться, что и приведет к поломке батареи, и даже ее возгорания.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.