Можно ли заряжать телефон, который не сел: многие не знают об этом

Не стоит "доводить" заряд своего смартфона до отметки ниже 10%.

Если вы хотите, чтобы ваш смартфон "прожил" как можно дольше, нужно за ним правильно ухаживать. А так как "срок годности" телефона во многом зависит от его аккумулятора, то очень важно знать, как правильно ставить свой гаджет на зарядку, чтобы не испортить батарею.

Одним из самых распространенных вопросов среди большинства пользователей — это можно ли ставить на зарядку телефон, которые еще не полностью разрядился. Ответ на этот вопрос однозначный — можно, пишет belnovosti.

Можно ли заряжать заряженный телефон

Вы можете ставить телефон на зарядку тогда, когда вам это нужно, будь там 20% заряда или 50%. Однако специалисты советуют не разряжать гаджет ниже 20%, и не начинать его на зарядку при уровне заряда больше 80%.

Не стоит забывать, что когда смартфон достигает полного зарядка, подача тока останавливается, а и где-то после одного-двух процентов начинается заново. Это одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов, ведь это губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.