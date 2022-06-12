Можно ли играть в телефоне, когда он стоит на зарядке: ответ вас удивит

Неправильная зарядка телефона может привести к пожару.

Довольно часто, ставя свой телефон на зарядку, пользователи продолжают их использовать. А можно ли это делать, ведь многие пользователи, зная, что так делать нельзя все равно продолжают сидеть в гаджете, пока тот "ест". Может они знают больше?

Оказывается, телефоном таки можно пользоваться пока он заряжается, однако делать это нужно очень осторожно, пишет belnovosti. Какие "правила" важно при этом соблюдать, читайте далее.

Когда можно пользоваться телефоном во время зарядки

Помните, что работающий во время зарядки смартфон может ударить вас током. Поэтому эксперты подчеркивают: использовать можно только "родное" зарядное устройство. Дешевые аналоги могут навредить как телефону, так и вам. Более того, использование дешевого зарядного от неизвестного производителя быстрее изнашивает аккумулятор.

Также не стоит забывать, что, когда вы играете на телефоне пока он заряжается, то процесс идет медленней, а батарея нагревается сильней, что может быть чревато возгоранием аккумулятора.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.