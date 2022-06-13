Даже не в поломке дело: названа главная опасность игр на телефоне во время зарядки

Неправильная зарядка телефона — это первый шаг к его поломке

Пользоваться телефоном во время зарядки нежелательно, но можно, если делать это осторожно. Что нежелательно делать мы уже писали ранее, а теперь хотим рассказать, к чему же может привести постоянное игнорирование этих запретов.

Сразу отметим, что одной поломкой тут не отделаться. Поэтому если ваш телефон стоит на зарядке, а вам нужно срочно позвонить, то лучше отключить его от сети, совершить звонок, а после уже снова отправить "кушать", пишет издание biz.today.

Почему нельзя пользоваться телефоном во время зарядки

Главных причин, по которым лучше не трогать телефон — две:

Первая — из-за перегрева батареи вас может ударить током, а сам телефон может и вовсе загореться. Чтобы этого избежать, важно использовать только "родное" зарядное, а не дешевые аналоги. Вторая — быстрое изнашивание аккумулятора. Если пользоваться телефоном, пока он заряжается, батарея будет наоборот разряжаться. Такие "качели" и приводят к сокращению "жизни" аккумулятора.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.