Загорится даже в кармане: названа опасность перегрева смартфона в жару

Простые советы, как уберечь свой смартфон от перегрева в жару

Знойная погода плохо влияет не только на людей, но и на электронные устройства. В жару смартфон не только сильнее нагревается, но и может быстрее разряжаться, чаще происходят программные сбои и другая подобная ерунда.

Как пишет Ukr.Media, телефон может загореться даже в кармане, если в устройстве литий-ионная и литий-полимерная батарея. Большой тепловой выброс, который выдают эти батареи, может привести к ее самовозгоранию.

Как избежать перегрева батареи в смартфоне

Следите за уровнем яркости экрана и отрегулируйте настройки bluetooth и GPS, а также отмените автоматическое обновление программ. Рекомендуется отключать Wi-Fi, чтобы смартфон не искал постоянно сеть для подключения.

Держите устройство подальше от солнечных лучей и не используйте плотный чехол. Следите за одновременно работающими программами. Используйте только оригинальные зарядные устройства.

Не пытайтесь самостоятельно охладить телефон. Лучше спрячьте его в прохладное место, отключив приложения и мобильный интернет.

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