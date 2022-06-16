Почему смартфон медленно заряжается: 4 причины, устранить которые не составит труда

Нужно выяснить, чем именно спровоцирована проблема

Если аккумулятор вашего мобильного телефона стал медленно заряжаться, это не повод для паники, так как это не всегда означает "смерть" устройства.

Скорость зарядки еще можно восстановить, пишет belnovosti. Но сперва нужно найти причину того, почему заряд батареи восполняется слишком долго.

Поломка кабеля зарядного устройства

Если кабель начал плохо проводить ток, то желательно купить новое зарядное устройство.

Неисправный USB-порт смартфона

Разъем слабо держит провод зарядного устройства. Отремонтировать гнездо устройства помогут сотрудники мастерских.

Лишние обновления и приложения

В этом случае будет достаточно убрать лишние обновления или выключить ненужные приложения.

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Пользование телефоном во время зарядки

Не "сидите" в смартфоне во время его зарядки. Почему нельзя играть на телефоне в это время, мы объясняли ранее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит держать рядом со смартфоном ноутбук и ПК.