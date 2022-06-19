Как правильно заряжать смартфон: вы точно об этом не знали

Соблюдая эти правила, ваш смартфон прослужит вам значительно дольше.

Чтобы продлить жизнь своему смартфону и не тратиться на его ремонты, важно правильно заряжать свой гаджет. Часто пользователи совершают очень серьезные ошибки, и одни из самых распространенных — это садить гаджет в ноль и заряжать его до 100%. А нужно ли это делать?

Многие забывают, что прогресс не стоит на месте, и современные литий-ионные аккумуляторы больше не нуждаются в полной "разрядке", пишет belnovosti. Однако именно такие действия и "убивают" новенькие аккумуляторы.

Как правильно заряжать телефон

Не бойтесь периодически ставить свой телефон на подзарядку, даже если там еще 50%. И совсем не обязательно ждать 100%, гораздо лучше, в первую очередь для самого устройства, это держать аккумулятор на уровне от 40 до 80%.

Читайте также: Категория Технологии Можно ли заряжать уже заряженный телефон: ответ вас удивит По возможности выключайте телефон перед тем, как поставить на зарядку.

Также, не лишним будет раз в три месяца полностью разряжать аккумулятор и после оставить его на зарядку на всю ночь. Такой метод называется калибровка, и он точно полезен для вашего смартфона.

Не забывайте, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.