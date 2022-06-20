Очень быстро разряжается телефон: хитрость, как продлить время работы аккумулятора

Часто нас не беспокоит настройка батареи, но раздражает ее быстрая разрядка

Даже самый новенький смартфон может подвести в самый неподходящий момент, когда до розетки не дотянуться. Известно, что без нормального объема зарядки мобильный телефон быстро отключится и нам придется "наслаждаться" только черным экраном.

Что же необходимо сделать, чтобы заряд батареи любимого гаджета держался дольше. О трех секретах пишет belnovosti.

Как продлить время работы аккумулятора телефона

В меню телефона открываем настройки и ищем раздел, где представлена информация о батарее. Проверяем, какие приложения "сжирают" энергию и без которых можно обойтись. Выбираем режим оптимальной работы телефона. Не забудьте вывести режим экономии энергии на самый высокий уровень.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка.