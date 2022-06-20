Очень быстро разряжается телефон: хитрость, как продлить время работы аккумулятора
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Часто нас не беспокоит настройка батареи, но раздражает ее быстрая разрядка
Даже самый новенький смартфон может подвести в самый неподходящий момент, когда до розетки не дотянуться. Известно, что без нормального объема зарядки мобильный телефон быстро отключится и нам придется "наслаждаться" только черным экраном.
Что же необходимо сделать, чтобы заряд батареи любимого гаджета держался дольше. О трех секретах пишет belnovosti.
Как продлить время работы аккумулятора телефона
- В меню телефона открываем настройки и ищем раздел, где представлена информация о батарее.
- Проверяем, какие приложения "сжирают" энергию и без которых можно обойтись.
- Выбираем режим оптимальной работы телефона. Не забудьте вывести режим экономии энергии на самый высокий уровень.
Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка.