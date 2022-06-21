Их делают все: названы самые опасные ошибки при зарядке телефона

Срок работы аккумулятора смартфона можно продлить, если правильно использовать гаджет.

Каждый владелец мобильного телефона хочет, чтобы его гаджет проработал как можно дольше, однако многие забываю, что для этого нужно за ним правильно "ухаживать". Очень часто пользователи ставят свой гаджет на зарядку на целую ночь, чтобы он зарядился до 100% уровня, однако это очень губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Что же делать, чтобы продлить "жизнь" аккумулятору, и при этом чтобы заряд телефона держался как можно дольше? О двух самых распространенных ошибках, которые совершает каждый, пишет издание belnovosti.

Как нельзя заряжать смартфон

Категорически нельзя для зарядки телефона использовать дешевые адаптеры и кабеля неизвестного производства. Они лишь навредят вашему смартфону. Можно использовать только оригинальные зарядки.

Читайте также: Категория Технологии Можно ли заряжать уже заряженный телефон: ответ вас удивит По возможности выключайте телефон перед тем, как поставить на зарядку.

Нежелательно класть телефон под подушку, особенно во время зарядки. Когда телефон подключен к розетке, он сильнее нагревается, а под подушкой температура еще выше. Все это только негативно скажется на аккумуляторе, из-за чего он будет быстрее изнашиваться.

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.