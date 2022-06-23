Стоит ли заряжать смартфон до 100%: многие делают ошибку

Увы, но это может отрицательно сказаться на качестве работы аккумулятора

Большую и важную роль в смартфонах играют аккумуляторы. Именно от них зависит, насколько долго телефон будет правильно функционировать. Казалось бы — с их эксплуатацией должно быть все понятно, но многие допускают ошибки, а потом жалуются, что их любимый гаджет очень быстро разряжается.

Бытует популярное мнение, что покупая новый телефон, нужно разряжать его в "ноль", а потом заряжать до 100%. Современные батареи в этом не нуждаются, пишет belnovosti.

Ошибки при зарядке смартфона

Сократить "жизнь" аккумулятора может слишком низкий заряд, в частности, в районе 20%. В этом случае у батареи недостаточно напряжения. Также сократить срок службы аккумулятора может и зарядка на протяжении всей ночи — смартфону хватает для полной зарядки 2-3 часов.

Эксперты заверяют, что при зарядке мобильного телефона достаточно "догнать" до 70-80%, а наиболее оптимальным уровнем заряда смартфона является показатель от 20 до 80%.

Напоминаем, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка.