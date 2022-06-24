Когда нельзя заряжать телефон, даже если он сел: каждый второй делает эту ошибку

Бывают ситуации, когда даже полностью разряженный смартфон сразу ставить на зарядку не стоит.

Так как "срок годности" телефона во многом зависит от его аккумулятора, то очень важно знать, как правильно ставить свой гаджет на зарядку, чтобы не испортить батарею. Однако, увы, но многие пользователи забывают об этом.

Специалисты советуют ставить телефон на зарядку при 20%, однако бывают и такие случаи, когда даже при 1-2% подключать свой гаджет к сети не стоит. О таких причинах, пишет издание belnovosti.

В каких случаях нельзя заряжать телефон

Во-первых, категорически запрещено ставить смартфон на зарядку сразу после воздействия низких температур. К примеру, зимой, придя с мороза поставить разряженный телефон на зарядку будет очень большой ошибкой. Нужно подождать, пока устройство не нагреется до комнатной температуры.

Такая же ситуация и с высокими температурами. Прийдя с жары, обязательно остудите свой гаджет.

И, в-третьих, не нужно ставить телефон на зарядку, если он сильно нагрелся. К примеру, сразу после того, как вы играли в игру на телефоне.

Не стоит забывать, что когда смартфон достигает полного зарядка, подача тока останавливается, а и где-то после одного-двух процентов начинается заново. Это одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов, ведь это губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.