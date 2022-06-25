Можно ли заряжать телефон всю ночь: названы опасные последствия

Заряжать телефон ночью можно, но только соблюдая важные правила.

Каждый владелец мобильного телефона хочет, чтобы его гаджет проработал как можно дольше, однако многие забываю, что для этого нужно за ним правильно "ухаживать". Очень часто пользователи ставят свой гаджет на зарядку на целую ночь, однако можно ли так делать?

О том, как на работу вашего гаджета влияет "ночная" зарядка аккумулятора, а также о последствиях таких действий, пишет neovolt. Оказывается, ни один производитель не запрещает этого делать, однако есть свои нюансы.

Можно ли держать телефон на зарядке всю ночь

Современные модели смартфонов можно спокойно оставлять на зарядке на всю ночь, и продолжительная зарядка не повредит ни телефону, ни аккумулятору. Однако делать это нужно только если в этом есть необходимость. Все же рекомендуемый уровень заряда телефона 30-80 %:

При "ночной" зарядке после того, как телефон заряжается до 100-процентного уровня, батарея продолжает получать электричество небольшими порциями, чтобы поддерживать этот показатель. И в результате это приводит к быстрому износу батареи. Однако если на вашем смартфоне есть функция настройки максимального заряда батареи, тогда вы можете спокойно оставлять свой гаджет на всю ночь.

Когда можно ставить телефон на зарядку на всю ночь:

Если вы уверены в качестве своей электропроводки в доме. Если у вас качественное зарядное устройство. Если вы знаете, что смартфон не нагреется во время подзарядки.

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.