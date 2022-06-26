Как сэкономить заряд батареи на смартфоне: хитрости, о которых мало кто знает

Лайфхаки, которые помогут продлить время работы устройства.

Чтобы ваш смартфон не подвел вас в самый неподходящий момент, разрядившись и выключившись, нужно правильно "ухаживать" за своим аккумулятором, и уметь правильно заряжать свой гаджет. Более того, зная некоторые хитрости можно даже увеличить время его работы.

Логично, что при активном пользовании своим смартфоном он будет также активно и садиться, из-за чего его придется подзаряжать по нескольку раз в день. Однако есть несколько хитростей, которые помогут продлить время работы телефона, пишет belnovosti.

Как сэкономить заряд батареи

Первое — нужно периодически включать режим энергосбережения, так батарея будет разряжаться медленнее.

Во-вторых, желательно отключить автоматическое обновление приложений, ведь даже когда вы телефоном не пользуетесь, оно будет "съедать" заряд.

Третье — если в данный момент вам не нужен Wi-Fi, мобильный интернет, GPS или Bluetooth, их лучше отключить. Эти функции очень сильно расходуют заряд.

И, в-четвертых, — необходимо снизить уровень яркости экрана, а также настроить его автоотключение.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.