Как продлить время работы телефона: ошибка, которая "убивает" зарядку
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Летом эту ошибку при зарядке телефона делают чаще
Смартфон обычно разряжается в самый неподходящий момент. Чтобы этого не случилось, нужно знать, как правильно заряжать телефон и что может снижать длительность заряда устройства. Среди прочего, речь о перегреве смартфона.
Как передает "Телеграф", лайфхаком по сохранению заряда смартфона, в частности, производства Apple, поделилось издание Readerʼs Digest. Особенно легко перегреть свой телефон в летнее время.
Так, постарайтесь не подвергать телефон воздействию высокой температуры. Дело в том, что тепло негативно влияет на работу аккумулятора. Если температура телефона превысит допустимую, то это может ограничивать зарядку вашего смартфона примерно до 80%.
Однако есть несколько простых способов, которые помогут охладить перегретый телефон:
- Закрыть все приложения.
- Не использовать телефон в момент, когда он заряжается.
- Достать телефон из чехла.
- Включить "режим полета".
- Убрать телефон с жаркого места.
- Держать телефон дальше от других электронных устройств.
- Выключить смартфон.
Как известно, многие привыкли заряжать телефон, пока спят. Оставлять смартфон на зарядке на всю ночь можно, но нужно учитывать некоторые правила.
Как ранее писал "Телеграф", в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.