Как продлить время работы телефона: ошибка, которая "убивает" зарядку

Летом эту ошибку при зарядке телефона делают чаще

Смартфон обычно разряжается в самый неподходящий момент. Чтобы этого не случилось, нужно знать, как правильно заряжать телефон и что может снижать длительность заряда устройства. Среди прочего, речь о перегреве смартфона.

Как передает "Телеграф", лайфхаком по сохранению заряда смартфона, в частности, производства Apple, поделилось издание Readerʼs Digest. Особенно легко перегреть свой телефон в летнее время.

Так, постарайтесь не подвергать телефон воздействию высокой температуры. Дело в том, что тепло негативно влияет на работу аккумулятора. Если температура телефона превысит допустимую, то это может ограничивать зарядку вашего смартфона примерно до 80%.

Однако есть несколько простых способов, которые помогут охладить перегретый телефон:

Закрыть все приложения.

Не использовать телефон в момент, когда он заряжается.

Достать телефон из чехла.

Включить "режим полета".

Убрать телефон с жаркого места.

Держать телефон дальше от других электронных устройств.

Выключить смартфон.

Как известно, многие привыкли заряжать телефон, пока спят. Оставлять смартфон на зарядке на всю ночь можно, но нужно учитывать некоторые правила.

Как ранее писал "Телеграф", в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.