Почему пищит зарядка для телефона: плохой знак

Зарядное устройство лучше побыстрее заменить

Блоки питания — одни из самых "капризных" составляющих современной техники, требующие качество и чистоту электрического тока и напряжения. Зарядку можно просто "убить", если относиться к ее эксплуатации легкомысленно. Если у вас зарядное устройство начинает издавать писклявый звук, это может быть по нескольким причинам, и все они носят негативный характер.

Об этом пишет belnovosti. Специалисты рекомендуют зарядное устройство, издающее звук, лучше заменить на новое.

Почему пищит зарядка для смартфона

Писк от зарядного устройства в большинстве случаев указывает на серьезную неисправность: причина может быть в некачественном дросселе, вздутии конденсатора или "умирающем" трансформаторе (устройство сильно нагревается).

Как бы там ни было, такой блок питания стоит быстрее заменить, потому что есть вероятность перегорания и оплавления. Также не исключена вероятность короткого замыкания, что приведет не только к потере зарядки, но и любимого смартфона.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон.