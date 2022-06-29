Что делать, если телефон начал медленно заряжаться: причины и как их устранить

Одной из причин может быть неисправное зарядное устройство.

Если постоянно неправильно заряжать свой телефон — это может стать причиной многих поломок, а также приведет к снижению длительности заряда устройства. Также, если неправильно "кормить" свой телефон, то вскоре он может начать очень медленно заряжаться. Почему же так происходит?

Прежде, чем менять старый телефон на новый и тратить кучу денег, нужно разобраться, в чем причина медленной зарядки аккумулятора, пишет издание radiotrek. Бывает так, что причина вовсе не в поломке гаджета, а в самом хозяине устройства.

Что делать, если телефон медленно заряжается

Поменяйте зарядное устройство . Одна из самых распространенных причин — это поврежденный кабель от зарядки. Сменив его, проблема может быть решена.

Отнесите смартфон в ремонт. Если вы боитесь "доломать" свой гаджет, самый простой способ это отнести его "к врачу". Возможно проблема медленной зарядки в USB-порте, а восстановить его могут только профессионалы.

Если вы боитесь "доломать" свой гаджет, самый простой способ это отнести его "к врачу". Возможно проблема медленной зарядки в USB-порте, а восстановить его могут только профессионалы. Верните обновление к предыдущей версии и отключите все ненужные программы . Вполне возможно, что телефон просто не выдерживает нагрузку, вызванную функционированием лишних программ. Отключить все, что работает в фоновом режиме и ставьте телефон на зарядку.

. Вполне возможно, что телефон просто не выдерживает нагрузку, вызванную функционированием лишних программ. Отключить все, что работает в фоновом режиме и ставьте телефон на зарядку. Не "сидите" в смартфоне. 100% самая популярная причина медленной зарядки. Не стоит играть в игры, смотреть видео или листать ленту соцсетей, пока гаджет заряжается.

Как известно, многие привыкли заряжать телефон, пока спят. Оставлять смартфон на зарядке на всю ночь можно, но нужно учитывать некоторые правила. Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.