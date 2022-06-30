Грязнее унитаза: зачем чистить смартфон и как правильно это делать

Поверхность вашего любимого гаджета может быть жилищем стафилококков и кишечной палочки

Знали ли вы о том, что 88% людей берут с собой мобильный телефон в туалет, потом на кухню, где готовят еду и едят. И это при том, что в среднем на поверхности устройства содержится 17 тысяч разнообразных бактерий, а это больше, чем на сиденье унитаза, который также требует ежедневной чистки. На поверхностях устройств содержатся такие патогены, как кишечная палочка и золотистый стафилококк.

Об этом пишет Ukr.Media. Мобильные телефоны и другие гаджеты следует чистить каждый день. Рассказываем, как это правильно делать.

Как правильно чистить смартфон

Следует запомнить, что заливать в отверстия телефонна ничего нельзя. Также запрещается: чистить экраны смартфонов жесткими тканями и абразивными пастами, чистым спиртом и моющими средствами с хлором. Перед чисткой следует отключить устройство и снять чехол. Для чистки подойдет салфетка из микрофибры или мягкая ткань без ворсинок, которые следует смочить дистиллированной водой или 70% спиртовым раствором. Протрите аккуратно гаджет спереди и сзади, но не давите.

Отметим, что важную роль в смартфонах играют аккумуляторы. Ранее мы рассказывали, почему нельзя заряжать смартфон до 100%.